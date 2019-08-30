У НАТО віднесли Україну до країн, що використовують програмне забезпечення LOGFAS
|11:21 30.08.2019
|Украина
Секретаріат штаб-квартири НАТО з консультацій, командування та управління (СЗВ) вирішив внести Україну до переліку держав, що використовують програмне забезпечення LOGFAS.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗС України.
Ліцензійна угода набирає чинності з дня її підписання сторонами і діє протягом п'яти років. Програмне забезпечення LOGFAS буде використовуватись з метою вивчення можливостей та аналізу закладених функціональних процесів під час логістичних навчань та навчання особового складу.
Проєкт ліцензійної угоди між Міністерством оборони України та Агентством НАТО з питань зв'язку та інформації раніше підписав представник Генштабу і передав його в управління розвитку автоматизації Збройних сил України для завершення відповідних процедур зі стороною НАТО і подальшого використання програмного забезпечення LOGFAS за його функціональним призначенням.
Ще на цю тему:
Підготовку військ змінено з урахуванням стандартів НАТО - Полторак
В Украине создадут уникальную программу сотрудничества с НАТО
Генсек НАТО прокоментував можливе членство України в альянсі
Північноатлантична рада НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня
Украина ввела больше стандартов НАТО, чем член Альянса Черногория
Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен
Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну
Столтенберг: Ситуація в Україні - перший пункт для обговорення з РФ
Спецпідрозділ ЗСУ сертифікували як сили швидкого реагування НАТО
Командувач ВМС України взяв участь в засіданні комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Азово-Чорноморському регіоні
НАТО активізує співпрацю з воєнною розвідкою України