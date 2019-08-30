У НАТО віднесли Україну до країн, що використовують програмне забезпечення LOGFAS

11:21 30.08.2019   Украина

Секретаріат штаб-квартири НАТО з консультацій, командування та управління (СЗВ) вирішив внести Україну до переліку держав, що використовують програмне забезпечення LOGFAS.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗС України.

Ліцензійна угода набирає чинності з дня її підписання сторонами і діє протягом п'яти років. Програмне забезпечення LOGFAS буде використовуватись з метою вивчення можливостей та аналізу закладених функціональних процесів під час логістичних навчань та навчання особового складу.

Проєкт ліцензійної угоди між Міністерством оборони України та Агентством НАТО з питань зв'язку та інформації раніше підписав представник Генштабу і передав його в управління розвитку автоматизації Збройних сил України для завершення відповідних процедур зі стороною НАТО і подальшого використання програмного забезпечення LOGFAS за його функціональним призначенням.



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