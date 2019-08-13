МРК "Вышний Волочек" выполнил ракетные стрельбы "Калибрами" в акватории Черного моря

13:01 30.08.2019   Крым

Малый ракетный корабль (МРК) в ходе учений поразил крылатой ракетой "Калибр" мишень на расстоянии 40 миль в Черном море.

"В соответствии с планом проведения учения корабельных сил Черноморского флота малый ракетный корабль "Вышний Волочёк" впервые выполнил ракетную стрельбу высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр" по морской цели в акватории Чёрного моря", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, поступившем в Интерфакс" в пятницу.

Согласно сообщению, "беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное поражение ракетой цели - большого корабельного щита-мишени, имитирующего корабль условного противника, на расстоянии около 40 морских миль".

Для экипажа корабля это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом "Калибр", выполненная в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, информирует Минобороны.

В сообщении отмечается, что для обеспечения безопасности, морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты Морской авиации Черноморского флота (ЧФ).

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Фрегаты и дизельные подводные лодки Черноморского флота, находясь в составе эскадры ВМФ РФ в Средиземном море, неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

"Вышний Волочек" - шестой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для ЧФ РФ. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

"Вышний Волочёк" был принят в состав Черноморского флота 1 июня прошлого года. Учения корабельных сил ЧФ проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа, которое проводится на 12 полигонах военного округа, в том числе общевойсковых, морских и авиационных, расположенных на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Республики Крым, а также в акватории Черного и Каспийского морей.

В войсках (силах) ЮВО под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение (КШУ) с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.



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