Меджлис крымскотатарского народа выступил с открытым обращением к народным депутатам IX созыва в связи с началом работы Верховной Рады.

Обращение опубликовал глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает QHA.

Новоизбранным депутатам пожелали смелости и мудрости в принятии решений, направленных на сохранение, укрепление и дальнейшее развитие страны.

Ожидаем задействования вами всех усилий для восстановления в короткие сроки территориальной целостности и обеспечения государственного суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных государственных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь, защиты законных прав и свобод граждан Украины, — говорится в обращении.

Также в нем говорится о необходимости завершить работу по внесению изменений в Раздел Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым».

Речь идет о разработанном рабочей группой законопроекте «О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)», которые предусматривают усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывают на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине.

Одновременно с вышеуказанным проектом в пакете идут законопроекты «О статусе крымскотатарского народа» и «О коренных народах в Украине».

Мы убеждены, что именно с одобрением указанных выше законопроектов Украине, наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью по отношению к крымскотатарского народа и восстановлению его прав как коренного народа Украины, — отмечается в обращении Меджлиса.