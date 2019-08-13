Меджлис крымскотатарского народа выступил с открытым обращением к народным депутатам IX созыва
|09:51 30.08.2019
|Крым
Меджлис крымскотатарского народа выступил с открытым обращением к народным депутатам IX созыва в связи с началом работы Верховной Рады.
Обращение опубликовал глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает QHA.
Новоизбранным депутатам пожелали смелости и мудрости в принятии решений, направленных на сохранение, укрепление и дальнейшее развитие страны.
Ожидаем задействования вами всех усилий для восстановления в короткие сроки территориальной целостности и обеспечения государственного суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных государственных границ, включая Автономную Республику Крым и г. Севастополь, защиты законных прав и свобод граждан Украины, — говорится в обращении.
Также в нем говорится о необходимости завершить работу по внесению изменений в Раздел Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым».
Речь идет о разработанном рабочей группой законопроекте «О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)», которые предусматривают усовершенствование существующего статуса АРК как неотъемлемой составляющей Украины и указывают на то, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине.
Одновременно с вышеуказанным проектом в пакете идут законопроекты «О статусе крымскотатарского народа» и «О коренных народах в Украине».
Мы убеждены, что именно с одобрением указанных выше законопроектов Украине, наше государство осуществит кардинальный шаг на пути ликвидации последствий геноцида, совершенного советской властью по отношению к крымскотатарского народа и восстановлению его прав как коренного народа Украины, — отмечается в обращении Меджлиса.
Ще на цю тему:
Прокурор Тедеев: Из Крыма выехал 51 прокурор, хотя на момент аннексии там работало около 2 тыс. сотрудников прокуратуры
Крымэнерго ищет подрядчика для завершения II этапа строительства заходов на Симферопольскую ТЭС
Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну
Процес обміну ще триває - Офіс Президента
У ніч на 30 серпня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.
У Аксенова заберут часть полномочий, а большинство его замов лишится постов - росСМИ
Вспышка менингита среди детей в Севастополе не связана с купанием в море, уверяют оккупанты
Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною