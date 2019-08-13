Інформація про завершення обміну з РФ не відповідає дійсності. Процес взаємного звільнення ще триває.

Про це йдеться на сторінці Офісу Президента у Facebook, передає Укрінформ.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОП, "вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела".

"Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - підкреслили в ОП.

Там запевнили: коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах.

Зі свого боку речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook теж повідомила журналістам, що "складний процес переговорів щодо обміну заручників триває".

"Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки", - звернулася Гітлянська до ЗМІ.

Як повідомлялося, вночі співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова написала у Facebook, що "обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летять додому", і цим повідомленням поділився новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка на своїй сторінці в Facebook.