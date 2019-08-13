Процес обміну ще триває - Офіс Президента
|09:15 30.08.2019
|Украина
Інформація про завершення обміну з РФ не відповідає дійсності. Процес взаємного звільнення ще триває.
Про це йдеться на сторінці Офісу Президента у Facebook, передає Укрінформ.
"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ОП, "вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела".
"Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - підкреслили в ОП.
Там запевнили: коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах.
Зі свого боку речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook теж повідомила журналістам, що "складний процес переговорів щодо обміну заручників триває".
"Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки", - звернулася Гітлянська до ЗМІ.
Як повідомлялося, вночі співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова написала у Facebook, що "обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летять додому", і цим повідомленням поділився новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка на своїй сторінці в Facebook.
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