Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва

07:12 30.08.2019   Крым

Режисер Олег Сенцов та інші політв'язні, що утримуються Росією, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, внаслідок обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова, а новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка репостнул допис, передає Українські Новини.

"Молимося...Обмін завершився: моряки Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летять додому! Чекаємо", - написала вона.

Інформацію також підтвердив головний редактор російської "Ехо Москви" Олексій Венедиктов. За його даними, літак із звільненими українцями приземлиться в Києві о п'ятій, 30 серпня.

"О 5 ранку літак із звільненими українцями, включаючи Сенцова і моряків, має приземлитися в Києві", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Про обмін ув'язненими також написав журналіст "Російської служби Бі-бі-сі" Ілля Барабанов.

За даними "Крим.Реалії", в аеропорту чекають журналісти.

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов також анонсував обмін.

Водночас, як повідомили "Громадскому" в аеропорту "Київ", прибуття літака з Росії найближчим часом не очікується.

"Можливий обмін полонених: аеропорт "Київ" не очікує прибуття літаків з Росії до пасажирського терміналу у найближчі години", - сказали виданню співробітники.

Як повідомлялося раніше, напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за тривалий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.

Раніше адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявив, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.



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