Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе спрогнозировал будущее России, в которой он категорически выступать из-за ее военной агрессии по отношению к Грузии, а также оккупации Абхазии и Южной Осетии.

"Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь", - сказал он интервью изданию Квирис палитра, передает Главред.

Кикабидзе признал, что любит российский народ, однако выступать на территории этой страны категорически не может себе позволить.

"Если бы я мог, я бы там все разрушил, но что я могу сделать один? Требуется много времени, чтобы сломать советский менталитет, но им придется с этим смириться, а фашизм окончательно рухнет", - отметил артист.

Грузинский актер подчеркнул, что у президента России наблюдается комплекс Наполеона, и он стремится возродить Советский Союз.

Кикабидзе убежден, что нынешняя грузинская власть подыгрывает России, поэтому на Западе сейчас почти не вспоминают о проблемах Грузии.

"Мы должны защищать свою гордость, не терять международных друзей. А на Западе о Грузии уже почти не говорят, и в этом "заслуга" нашего правительства, которое все делает для российского удовольствия", — считает актер.

Напомним, Кикабизде опроверг слова актера Бориса Клюева о том, что он регулярно выступает в России и эта концертная деятельность является его тайным заработком.

Как ранее сообщалось, Кикабидзе считает, что у Кремля есть план по Грузии — раздробить страну, ухудшить ее жизнь, а потом "прийти на помощь"