Замість Трампа до Польщі відправиться віце-президент Майк Пенс
|10:21 30.08.2019
|Украина
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє про скасування запланованого візиту до Польщі з нагоди річниці початку Другої світової війни через наближення до Флориди шторму "Доріан".
Про це Трамп заявив на прес-конференції з приводу оголошення про створення Космічного командування США, яка транслювалася на сайті Білого дому, передає УНІАН.
"З метою забезпечення того, аби усі ресурси федерального уряду були зосереджені на штормі, що наближається, я вирішив замість себе відправити нашого віце-президента до Польщі на цих вихідних. Для мене дуже важливо перебувати тут. Схоже, що шторм може бути дуже і дуже великим", - заявив Трамп.
Президент США додав, що вже провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою і запланує візит до Польщі в недалекому майбутньому.
Як повідомлялося раніше, 28 серпня радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джон Болтон анонсував початок організації зустрічі Зеленського і Трампа у Варшаві в найближчі дні.
В дипломатичних колах повідомили, що Зеленський та Трамп під час запланованої зустрічі у Варшаві 1 вересня планують обговорити питання військово-технічної співпраці між Києвом та Вашингтоном, протидію агресії РФ в Україні та майбутній візит глави української держави до США.
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