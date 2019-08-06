США підтримують новий Кабінет міністрів в прагненні до відновлення територіальної цілісності України
|10:01 30.08.2019
|Украина
Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер привітав новопризначеного прем'єр-міністра Олексія Гончарука і новий Кабінет міністрів, а також запевнив у підтримці Вашингтоном у просуванні реформ і прагненні до відновлення територіальної цілісності країни.
Відповідне привітання ввечері 29 серпня Волкер опублікував у своєму Twitter, передає УНІАН.
"Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко і весь кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав він.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада "пакетним голосуванням" призначила членів Кабінету міністрів України.
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