Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер привітав новопризначеного прем'єр-міністра Олексія Гончарука і новий Кабінет міністрів, а також запевнив у підтримці Вашингтоном у просуванні реформ і прагненні до відновлення територіальної цілісності країни.

Відповідне привітання ввечері 29 серпня Волкер опублікував у своєму Twitter, передає УНІАН.

"Вітаю прем'єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко і весь кабінет міністрів України! Сполучені Штати підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада "пакетним голосуванням" призначила членів Кабінету міністрів України.



