У п'ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.

Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає УП.

"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться в повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.

Відповідно до існуючої інформації в Україну повертаються українські моряки, яких після збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада захопили в полон російські прикордонники.

Понад 9 місяців у полоні росіян перебували такі українські моряки:

Юрій Будзило;

В’ячеслав Зінченко;

Андрій Оприско;

Сергій Цибізов;

Андрій Артеменко;

Володимир Терещенко;

Євген Семидоцький;

Віктор Безпальченко;

Андрій Шевченко;

Володимир Варимез;

Михайло Власюк;

Богдан Головаш;

Сергій Чуліба;

Олег Мельничук;

Богдан Небилиця;

Владислав Костішин;

Сергій Попов;

Юрій Без'язичний;

Роман Мокряк;

Андрій Ейдер;

Василь Сорока;

Андрій Драч;

Володимир Лісовий;

Денис Гриценко.

Серед українців, що повертаються з полону є і український режисер Олег Сенцов, якого 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів затримали в Криму.

Повертається на Батьківщину і викрадений 24 серпня 2017 року на території Білорусі 21-річний українець Павло Гриб.

В Україну повертається і затриманий ФСБ у грудні 2016 року Володимир Балух.

До дому також летить затриманий 17 березня 2014 року Микола Карпюк. Окупанти звинувачували його у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни.