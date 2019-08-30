У ніч на 30 серпня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.
|06:21 30.08.2019
|Крым
У п'ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.
Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає УП.
"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться в повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.
Відповідно до існуючої інформації в Україну повертаються українські моряки, яких після збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада захопили в полон російські прикордонники.
Понад 9 місяців у полоні росіян перебували такі українські моряки:
Юрій Будзило;
В’ячеслав Зінченко;
Андрій Оприско;
Сергій Цибізов;
Андрій Артеменко;
Володимир Терещенко;
Євген Семидоцький;
Віктор Безпальченко;
Андрій Шевченко;
Володимир Варимез;
Михайло Власюк;
Богдан Головаш;
Сергій Чуліба;
Олег Мельничук;
Богдан Небилиця;
Владислав Костішин;
Сергій Попов;
Юрій Без'язичний;
Роман Мокряк;
Андрій Ейдер;
Василь Сорока;
Андрій Драч;
Володимир Лісовий;
Денис Гриценко.
Серед українців, що повертаються з полону є і український режисер Олег Сенцов, якого 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів затримали в Криму.
Повертається на Батьківщину і викрадений 24 серпня 2017 року на території Білорусі 21-річний українець Павло Гриб.
В Україну повертається і затриманий ФСБ у грудні 2016 року Володимир Балух.
До дому також летить затриманий 17 березня 2014 року Микола Карпюк. Окупанти звинувачували його у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни.
Ще на цю тему:
Процес обміну ще триває - Офіс Президента
У Аксенова заберут часть полномочий, а большинство его замов лишится постов - росСМИ
Вспышка менингита среди детей в Севастополе не связана с купанием в море, уверяют оккупанты
Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною
В сентябре Севастополь столкнется с отключением электроэнергии
МЗС РФ опублікувало карту Росії без Криму
Політв'язнів Панова та Сизоновича можуть передати в Україну для подальшого відбування покарання — Мін'юст
"Укренерго" подала позов проти Росії через втрачені активи в Криму
Волкер назвал уход России из Крыма условием восстановления G8