ВМС отримали аварійно-рятувальне судно

09:01 30.08.2019   Украина

Міністерство інфраструктури України передало Військово-Морським Силам Збройних Сил України пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко» з розпорядження Адміністрації морських портів України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на рішення Міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Команда Українського мілітарного центру неодноразово піднімала питання необхідності якнайшвидшої передачі судна до ВМС ЗС України. В останні дні роботи Уряду голова правління УМЦ Тарас Чмут зробив публічне звернення до міністра Омеляна з пропозицією передати його до розпуску Кабміну. Після медійного розголосу Міністр пообіцяв передати судно у найближчі дні та дотримав свого слово.

Аварійно-рятувальне судно проекту 2262 «Олександр Охрименко» було побудоване на сінгапурській судноверфі Keppel Fels для СРСР. Спуск на воду відбувся у 1987 році як «Светломор-4».

Наприкінці 1992 року його зарахували до складу експедиційного загону аварійно-рятувальних і підводно-технічних робіт Чорноморського морського пароплавства, а в 2012 році воно отримало нове ім’я «Олександр Охрименко» і перейшло до складу Морської аварійно-рятувальної служби (МАРС). Пізніше судно передали в розпорядження Адміністрації морських портів України.

У 2016 році АМПУ провела тендер по визначенню підрядника ремонту судна. Перемоглакомпанія ТОВ «Міленіум Меритайм», яка зобов’язалася відремонтувати його за 49 млн. грн. Після завершення ремонту АМПУ перерахувало гроші, але не всі – кілька мільйонів «зникли».

29 серпня 2017 року департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та Головне управління контррозвідки СБУ заявили про початок досудового розслідування за фактом заволодіння та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. Відповідальність за це діяння передбачено частиною 5 статті 191 КК України.

Не дочекавшись залишку грошей за фактично завершений ремонт, «Міленіум Меритайм» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення заборгованості та виграло судову справу. Обидві інстанції підтвердили: АМПУ заборгувало фірмі більше 3 млн грн.

У грудні 2018-го року Солом’янський райсуд Києва зняв арешт з аварійно-рятувального судна «Олександр Охрименко» для передачі його у ВМС ЗС України.

Короткі технічні характеристики судна:

Водотоннажність: 1258 тонн (порожнім) 2258 тонн (повна)
Довжина: 61 метри
Ширина: 14 метри
Осадка: 3,7 м (порожнім), 4,5 (повним)
Висота борту: 6 метри
Енергетична установка: дизельна, Wartsila 8R22HFD (2 по 1300 кВт); 3 дизель-генератори Volvo Penta (по 190 кВт)
Дальність ходу: 5800 миль
Швидкість: до 12 вузлів (6 вузлів економічний хід)
Автономність: до 30 діб
Екіпаж: 26 осіб (проектна), 37 максимальна (по кількості місць в каютах)

Отримання цього судна для потреб ВМС ЗС України анонсував Командувач Ігор Воронченко вінтерв’ю для BBC Україна:

Щодо суден забезпечення – ще маємо отримати багатофункціональне пошуково-рятувальне судно з порту Южне. Дуже вдалий варіант. Воно замінить чотири судна забезпечення, які відслужили свій термін.

Це не перша передача від Міністерства інфраструктури для українського флоту. Так цього року ВМС ЗС України вже отримали:

• катер зв’язку проекту Н45, 1991 року побудови, заводський № 373962;
• плавуча судоремонта майстерня проекту 889, 1983 р.п., заводський № 665;
• водоналівна баржа (несамохідна) проекту 20641, 1985 р.п., заводський № 13 

 



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