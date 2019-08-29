Глава МЗС: будемо шукати шляхи поліпшення відносин з Угорщиною, Польщею і Румунією

09:31 30.08.2019   Украина

Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна буде шукати шляхи поліпшення відносин зі своїми найближчими сусідами – Угорщиною, Польщею та Румунією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі в Верховній раді перед голосуванням за його призначення.

"Ми будемо вдумливо, креативно, але принципово шукати шляхи, якими можемо відновити коло друзів навколо себе. Насамперед це стосується Угорщини, Польщі, Румунії", - сказав він.

Пристайко також підкреслив, що Україна має уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові та Грузії, тому що ці країни входять до сфери її безпосередніх інтересів.

"Перші контакти з білоруським керівництвом обнадійливі. Країни Балтії залишаються нашими друзями, які добре розуміють усі наші проблеми і готові діяти спільно з нами", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави офіційно підтримає скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.



Ще на цю тему:

18:10 30.07.2019
В одесский порт зашло румынское научно-исследовательское судно Mare Nigrum / Фото
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
12:01 05.06.2019
ГПУ открыла производство по факту публикации провокационного видео об "оккупации Буковины"
07:55 03.06.2019
Матіос збирає силовиків через відео про окупацію Румунією Буковини
16:41 06.02.2019
Переправа в Румынию через Дунай может быть запущена в 2019 году
19:39 04.01.2019
Румунія надала 85 стипендій для українських студентів
15:48 16.11.2018
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
07:43 02.10.2018
Украина узаконила военное сотрудничество с Румынией
20:27 29.08.2018
Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной
22:00 21.08.2018
Украино-румынские учения «Ривериан-2018» стартуют в начале сентября
13:35 13.06.2018
Бухарест обеспокоен действиями СБУ в румынском центре в Черновцах
02:04 24.03.2018
Украина может увеличить транзит газа за счет "голубого топлива" из Румынии
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
10:40 29.08.2019
В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта "из-за действий Грузии на границе"
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 29.08.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков учились уничтожать противника на предельно малых высотах
20:20 29.08.2019
ЮВО: Ракетные соединения "нанесли" удар по базам условных террористов, а мотострелки "уничтожили" ДРГ
19:50 29.08.2019
СМИ: Кремль убил очередного «врага» за пределами РФ
19:30 29.08.2019
У Польщі створили нову дивізію через загрозу зі сходу
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
12:41 30.08.2019
Турция отмечает 97-ю годовщину Великой победы
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
19:20 29.08.2019
СМИ Турции: Асад выжимает деньги из бизнесменов, чтобы расплатиться с РФ
18:30 29.08.2019
Міністри ЄС не домовилися про військово-морську місію в Ормузькій протоці
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 30.08.2019
Прокурор Тедеев: Из Крыма выехал 51 прокурор, хотя на момент аннексии там работало около 2 тыс. сотрудников прокуратуры
13:21 30.08.2019
Крымэнерго ищет подрядчика для завершения II этапа строительства заходов на Симферопольскую ТЭС
13:01 30.08.2019
МРК "Вышний Волочек" выполнил ракетные стрельбы "Калибрами" в акватории Черного моря
12:31 30.08.2019
Микола Полозов попросив адвоката "кримських дезертирів" утримуватися від недоречних коментарів щодо обміну
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд