Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна буде шукати шляхи поліпшення відносин зі своїми найближчими сусідами – Угорщиною, Польщею та Румунією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі в Верховній раді перед голосуванням за його призначення.

"Ми будемо вдумливо, креативно, але принципово шукати шляхи, якими можемо відновити коло друзів навколо себе. Насамперед це стосується Угорщини, Польщі, Румунії", - сказав він.

Пристайко також підкреслив, що Україна має уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові та Грузії, тому що ці країни входять до сфери її безпосередніх інтересів.

"Перші контакти з білоруським керівництвом обнадійливі. Країни Балтії залишаються нашими друзями, які добре розуміють усі наші проблеми і готові діяти спільно з нами", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави офіційно підтримає скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.