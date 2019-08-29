Глава МЗС: будемо шукати шляхи поліпшення відносин з Угорщиною, Польщею і Румунією
|09:31 30.08.2019
|Украина
Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна буде шукати шляхи поліпшення відносин зі своїми найближчими сусідами – Угорщиною, Польщею та Румунією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі в Верховній раді перед голосуванням за його призначення.
"Ми будемо вдумливо, креативно, але принципово шукати шляхи, якими можемо відновити коло друзів навколо себе. Насамперед це стосується Угорщини, Польщі, Румунії", - сказав він.
Пристайко також підкреслив, що Україна має уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові та Грузії, тому що ці країни входять до сфери її безпосередніх інтересів.
"Перші контакти з білоруським керівництвом обнадійливі. Країни Балтії залишаються нашими друзями, які добре розуміють усі наші проблеми і готові діяти спільно з нами", - сказав Пристайко.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави офіційно підтримає скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.
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