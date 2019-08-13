Призначений на посаду міністра закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що за роки незалежності Україна усвідомила гірку правду про "братерство з Півночі" і "гарантії безпеки" від Заходу, і має вчитися у своїх зарубіжних партнерів обстоюванню власних стратегічних інтересів.

"За роки незалежності ми як держава і наша дипломатична служба досягли багато чого. Ми відбулися як рівний член світової спільноти, зі зброєю в руках відстояли своє право на незалежний зовнішньополітичний курс. Ми усвідомили гірку правду про "братерство з Півночі" і "гарантії безпеки" від Заходу. Ми чітко заявляємо про свої амбіції на справедливий розподіл ресурсів у світі, участь у міжнародних процесах, своє місце в людському розвитку. Ми просто стали дорослішими як нація", - сказав він, виступаючи в парламенті в четвер під час обговорення його кандидатури, передає Інтерфакс-Україна.

Пристайко наголосив, що Україна має вчитися у своїх зарубіжних партнерів, які ніколи не забувають про свої енергетичні, торговельні, транзитні інтереси та питання безпеки.

"Ми ж бачимо, як дедалі складніше дається Європі кожне наступне оновлення санкцій проти Росії, як "Північний потік-2" поступово будується, а іноземні лідери знову потягнулися до Москви з візитами і більше не цураються потиснути руку Путіну або навіть потанцювати з ним", - зазначив він.