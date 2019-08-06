Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що Вашингтон найближчим часом планує вирішити питання про розмір військової допомоги Україні.

"У нас буде відповідь на це питання в найближчому майбутньому", - сказав Болтон журналістам у четвер у Мінську, відповідаючи на запитання, передає Інтерфакс-Україна

Він зазначив, що в минулому і зараз у США є дуже широке співробітництво в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні.

"Мені здається, воно було взаємовигідним. І в найближчому майбутньому ми визначимося і приймемо рішення з цього приводу", - підкреслив Болтон.