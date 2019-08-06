США найближчим часом планують вирішити питання про розмір військової допомоги Україні
|08:31 30.08.2019
|Украина
Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що Вашингтон найближчим часом планує вирішити питання про розмір військової допомоги Україні.
"У нас буде відповідь на це питання в найближчому майбутньому", - сказав Болтон журналістам у четвер у Мінську, відповідаючи на запитання, передає Інтерфакс-Україна
Він зазначив, що в минулому і зараз у США є дуже широке співробітництво в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні.
"Мені здається, воно було взаємовигідним. І в найближчому майбутньому ми визначимося і приймемо рішення з цього приводу", - підкреслив Болтон.
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