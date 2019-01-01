Омелян подписал приказы о начале концессии «Ольвии» и ХМТП

08:11 30.08.2019   Украина

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказы об объявлении конкурсов на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

«Подписаны приказы о начале концессии морских портов Ольвия и Херсон. В ближайшее время соответствующие объявления о начале тендера будут размещены публично», — сообщил Омелян в Facebook, передают Порты Украины.

Кабинет министров на заседании 14 августа принял решение об объявлении тендеров на концессию имущества госстивидоров «Ольвия» и ХМТП. После принятия этого решения Омелян напомнил, что работа по передаче в концессию объектов инфраструктуры продолжалась с 2015 года. «За эти годы мы подготовили новый закон о концессии, который новый Президент Украины определил среди приоритетных для голосования в новом парламенте уже осенью этого года, создали Офис государственно-частного партнерства SPILNO, который подготовил технико-экономическое обоснование по лучшим западным стандартам ряда объектов инфраструктуры, прошли все бюрократические согласования условий, процедур и требований. Мы это сделали впервые и первые. И сделали правильно, совместно с лучшими правительственными, общественными, иностранными и украинскими экспертами, бизнесом», — подчеркнул министр.

Ранее анонсировалось, что объявление конкурсов на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) состоится в июле 2019 года.

ГП «СК «Ольвия», ГП «ХМТП» и паромный комплекс ГП «Морской торговый порт «Черноморск» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. По состоянию на сентябрь 2018 года заинтересованность в концессии имущества ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» проявили более 25 украинских и зарубежных компаний, в числе которых — «Днипро Карго Лимитед», «Метинвест», «Портинвест», «Укрречфлот», Bunge (США), COFCO (Китай), Mitsubishi Corparation (Япония), POSCO Daewoo (Корея) и др.

Пилотные проекты концессии утверждены Мининфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, проведены встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.

ТЭО прошли обсуждение при участии представителей трудовых коллективов госстивидоров, местной власти и были утверждены Мининфраструктуры и Министерс



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