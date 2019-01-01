Сполучені Штати Америки зацікавлені брати участь спільно з Росією в утилізації боєприпасів, що зберігаються на військових складах Придністров'я.

Про це за підсумками свого візиту до Кишинева заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Найкраща можливість реалізувати цей проект (утилізація боєприпасів на території Придністров'я - ред.) - створити коаліцію і співпрацювати. Щоб у Росії була своя пропозиція, а у США - своя. Ми можемо також надати технічну допомогу», - зазначив Болтон.

Він аргументував свою пропозицію тим, що у США великий досвід знищення боєприпасів і хімічної зброї.

Раніше з ініціативою про початок процесу утилізації боєприпасів на території Придністров'я виступив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі в Кишиневі з президентом Молдови Ігорем Додоном.

Як відомо, на військових складах в селі Колбасна Рибницького району (територія невизнаного Придністров'я) зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.