США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
|08:41 30.08.2019
|Приднестровье
Сполучені Штати Америки зацікавлені брати участь спільно з Росією в утилізації боєприпасів, що зберігаються на військових складах Придністров'я.
Про це за підсумками свого візиту до Кишинева заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Найкраща можливість реалізувати цей проект (утилізація боєприпасів на території Придністров'я - ред.) - створити коаліцію і співпрацювати. Щоб у Росії була своя пропозиція, а у США - своя. Ми можемо також надати технічну допомогу», - зазначив Болтон.
Він аргументував свою пропозицію тим, що у США великий досвід знищення боєприпасів і хімічної зброї.
Раніше з ініціативою про початок процесу утилізації боєприпасів на території Придністров'я виступив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі в Кишиневі з президентом Молдови Ігорем Додоном.
Як відомо, на військових складах в селі Колбасна Рибницького району (територія невизнаного Придністров'я) зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.
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