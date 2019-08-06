У Пентагоні переглянули обсяги військової допомоги США Україні та дійшли висновку, що її слід продовжувати.

Про це повідомляє видання Politico, передає УНН, спираючись, зокрема, на дані видань Reuters та Радіо Свобода.

Цього року Конгрес схвалив виділення 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, щоб допомогти протистояти агресії Росії. Однак нещодавно Білий дім попросив визначити, чи ця програма допомоги відповідає інтересам США.

“Департамент переглянув пакет закордонної допомоги та підтримує його”, — сказав Politico старший чиновник Міністерства оборони США. Він додав, що відповідні висновки передали Білому дому.

У свою чергу, Reuters зазначає, що якщо Трамп не ухвалить остаточне рішення до кінця фіскального року 30 вересня, то допомога буде надаватися у визначених обсягах.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило про затримку військової допомоги США Україні обсягом у 250 мільйонів доларів, призначену для стримування Росії. Допомога включає, зокрема, кошти як на озброєння, так і на тренування й обладнання.

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон 29 серпня заявив, що питання про надання військової допомоги Україні Вашингтон вирішить найближчим часом, повідомляло видання Belta.