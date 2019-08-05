29 августа ракетный крейсер "Маршал Устинов", выполняя задачи дальнего похода в Средиземном море, зашёл в порт Алжир.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота, визит российских моряков продлится три дня. За это время корабль пополнит запасы продовольствия, пишет Судостроение.Инфо.

"Маршал Устинов" находится в акватории Средиземного моря с 22 августа. Среди основных задач корабля – обеспечение военно-морского присутствия России в регионе и демонстрация Андреевского флага.

Фото: Минобороны России