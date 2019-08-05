Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир

20:30 29.08.2019   Средиземноморский регион

29 августа ракетный крейсер "Маршал Устинов", выполняя задачи дальнего похода в Средиземном море, зашёл в порт Алжир.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота, визит российских моряков продлится три дня. За это время корабль пополнит запасы продовольствия, пишет Судостроение.Инфо.

"Маршал Устинов" находится в акватории Средиземного моря с 22 августа. Среди основных задач корабля – обеспечение военно-морского присутствия России в регионе и демонстрация Андреевского флага.

Фото: Минобороны России



Ще на цю тему:

14:10 29.08.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения ВМФ
13:40 27.08.2019
Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото
15:20 23.08.2019
ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок
11:00 23.08.2019
Новый док для "Адмирала Кузнецова" будет готов к 2023 году
12:40 19.08.2019
Российский ракетный крейсер с сопровождением войдет в Средиземное море
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:40 13.08.2019
Найбільша загроза російському флоту - це він сам / Фото
09:40 13.08.2019
Кингисеппский машиностроительный завод провел ремонт энергоустановки РК "Татарстан" / Фото
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
09:00 30.07.2019
Буксир Черноморского флота оккупантов впервые пришел в Персидский залив
18:40 19.07.2019
В оккупированном Севастополе закончили доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск"
21:34 17.07.2019
Более 20 кораблей завершили переход из Дагестана в Астрахань для участия в военно-морском параде
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
10:40 29.08.2019
В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта "из-за действий Грузии на границе"
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 29.08.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков учились уничтожать противника на предельно малых высотах
20:20 29.08.2019
ЮВО: Ракетные соединения "нанесли" удар по базам условных террористов, а мотострелки "уничтожили" ДРГ
19:50 29.08.2019
СМИ: Кремль убил очередного «врага» за пределами РФ
19:30 29.08.2019
У Польщі створили нову дивізію через загрозу зі сходу
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
19:20 29.08.2019
СМИ Турции: Асад выжимает деньги из бизнесменов, чтобы расплатиться с РФ
18:30 29.08.2019
Міністри ЄС не домовилися про військово-морську місію в Ормузькій протоці
13:40 29.08.2019
Анкара: Росія не є для Туреччини альтернативою Україні
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 29.08.2019
В окупованому Криму керчанин вийшов на одиночний пікет / Фото, відео
20:10 29.08.2019
Оккупанты возьмутся за реконструкцию замка Ласточкино гнездо
20:00 29.08.2019
Завод «Титан» на севере оккупированного Крыма остановил работу цеха из-за очередного выброса
19:10 29.08.2019
В оккупированном Севастополе военнослужащие избили семью с ребенком
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд