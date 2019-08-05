Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
|20:30 29.08.2019
|Средиземноморский регион
29 августа ракетный крейсер "Маршал Устинов", выполняя задачи дальнего похода в Средиземном море, зашёл в порт Алжир.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота, визит российских моряков продлится три дня. За это время корабль пополнит запасы продовольствия, пишет Судостроение.Инфо.
"Маршал Устинов" находится в акватории Средиземного моря с 22 августа. Среди основных задач корабля – обеспечение военно-морского присутствия России в регионе и демонстрация Андреевского флага.
Фото: Минобороны России
Ще на цю тему:
14:10 29.08.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения ВМФ
ЮВО: На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения ВМФ
13:40 27.08.2019
Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото
Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото
15:20 23.08.2019
ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок
ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок
11:00 23.08.2019
Новый док для "Адмирала Кузнецова" будет готов к 2023 году
Новый док для "Адмирала Кузнецова" будет готов к 2023 году
17:40 13.08.2019
Найбільша загроза російському флоту - це він сам / Фото
Найбільша загроза російському флоту - це він сам / Фото
09:40 13.08.2019
Кингисеппский машиностроительный завод провел ремонт энергоустановки РК "Татарстан" / Фото
Кингисеппский машиностроительный завод провел ремонт энергоустановки РК "Татарстан" / Фото
18:40 19.07.2019
В оккупированном Севастополе закончили доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск"
В оккупированном Севастополе закончили доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск"