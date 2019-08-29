СМИ: Кремль убил очередного «врага» за пределами РФ

19:50 29.08.2019   Россия

Убийство бывшего командира войск Чечни, который воевал против России, случилось в центре Берлина. 

Растут подозрения, что Кремль мог отправить агента в Германию, чтобы разобраться с врагом российского правительства. Ведь он прибегал к этой тактике много раз в прошлом, пишет ghall.com со ссылкой на New York Times.

Жертвой стал мужчина по имени Зелимхан Хангошвили. 

Он воевал против армии России во время Второй Чеченской войны 20 лет назад. По дороге на пятничную молитву к мужчине подъехал неизвестный на велосипеде и выстрелил ему дважды в голову из пистолета с глушителем. Об этом рассказали очевидцы. 

Российское правительство в 2006 году легализовало убийства за рубежом людей, которые были признаны террористической угрозой. Тем самым Москва возобновила старую советскую практику. Кремль никогда не признавал, что пользуется полномочиями, которыми его наделили эти законодательные изменения. Он всегда отрицал все подобные обвинения, в частности причастность к покушению на бывшего шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании. 

В Украине с Москвой связывают целый ряд убийств и покушений. 

В Германии Хангошвили говорил близким друзьям и представителям власти, что его имя в списке разыскиваемых Москвой с 2002 года. Полиция Германии арестовала 49-летнего россиянина, которого публично называют «Вадим С.». Его обвиняют в «коварном убийстве». Водолазы полиции нашли в реке неподалеку оружие, из которого были сделаны выстрелы. Это был пистолет Glock 26. Убийство бывшего чеченского командира было хорошо спланировано. Приблизившись к жертве сзади и минимум дважды выстрелив, убийца сразу поехал на юг к побережью. Двое очевидцев видели, как он выбросил свой велосипед и пластиковый пакет в реку Шпрее. Очевидцы вызвали полицию, которая потом нашла подозреваемого в зарослях неподалеку. Там он переодевался и, очевидно, собирался продолжить бегство на мопеде. У него при себе была крупная сумма денег. Личность подозреваемого установили по его паспорту гражданина России. Хотя достоверность его документов еще не была подтверждена. В Берлин он приехал из Москвы с пересадкой в Париже за несколько дней до убийства. Из немецкой столицы подозреваемый собирался лететь обратно в российскую столицу. Адвокат, хорошо знакомый с делом, сказал, что на Хангошвили нападали и раньше. Он пережил как минимум два покушения в Грузии, а потом искал безопасную жизнь в Германии. 

«Он был постоянно под угрозой со стороны россиян», – говорит директор Немецкой кавказской общины Эккехард Маасс, который помогал Хангошвили получить убежище на немецкой территории. «Его смерть вписывается в длинный список умышленных убийств, которые совершили россияне за последнее десятилетие», – добавил он. 

Издание напоминает о ряде подобных нападений и убийств в Украине. В 2016 году в Харькове мужчина на велосипеде выстрелил в бывшего офицера-артиллериста ВСУ Евгения Шуховеева, ранив его. Злоумышленник сбежал. Его так и не поймали. Через год после того человек, который выдавал себя за журналиста французской газеты Le Monde, попытался застрелить двух чеченцев: Амину Окуеву и Адама Осмаева. Они воевали против российских сил на стороне Украины. В тот раз обе жертвы нападения выжили. Но Окуева все же погибла позже, когда ее автомобиль обстреляли на окраинах Киева. 

Чеченские диссиденты и бывшие военные, которые живут за пределами России, часто становятся жертвами нападений. В 2009 году Сулима Ямадаева, которого современный лидер Чечни Рамзан Кадыров считал своим врагам, был застелен на парковке в Дубае.



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