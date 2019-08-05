Нова дивізія оперативних військ діятиме на сході Польщі у зв'язку з існуючою на цьому напрямку загрозою.

Про це повідомив міністр національної оборони Маріуш Блащак, пише ZN,UA.

У четвер, 29 серпня, Блащак взяв участь у церемонії переходу у підпорядкування 18 Механізованої дивізії 1 Варшавської бронетанкової бригади та 21 Бригади підгалянських стрільців.

Командувач 18 дивізії генерал Ярослав Ґромадзінський наголосив на бойовому потенціалі нового тактичного об'єднання і НАТОвській структурі її командування.

"Ця дивізія оперує на сході Польщі у зв'язку з тим, що сьогодні загрози йдуть саме звідти. Не випадково східний фланг НАТО є особливими предметом зусиль Північноатлантичного альянсу", - цитує міністра "Польське радіо".

Очільник оборонного відомства Польщі також нагадав про розгортання багатонаціональних батальйонів НАТО у регіоні.

"За декілька днів мине 80 років від нападу наших сусідів (Німеччини – ред.) на Польщу. На підставі Пакту Молотова-Ріббентропа стався черговий поділ Польщі. Наш обов'язок – пам'ятати про ту подію, вшановувати тих, хто постраждав з приводу жорстокої окупації, скоєної як німцями, так і росіянами, але наш обов'язок - це також прагнення до того, аби події 80-річної давнини ніколи у майбутньому не повторилися і цьому має служити Військо польське", - сказав Маріуш Блащак.

У 18 Механізовану дивізію увійдуть три бригади: окрім двох включених до її складу, це буде також 19 Механізована бригада з Любліна, формування якої почалося у червні цього року, логістичний полк, полк протиповітряної артилерії, розвідувальний батальйон та інженерний полк.