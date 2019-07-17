В оккупированном Севастополе военнослужащие избили семью с ребенком

19:10 29.08.2019   Севастополь

Военные следователи выясняют обстоятельства инцидента в оккупированном Севастополе с возможным участием военнослужащих, в результате которого пострадали три члена одной семьи.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в четверг, 29 августа, информированный источник.
       
"В производстве находится доследственная проверка по этой информации, выясняются все обстоятельства. Документы поступили из полиции", - сказал собеседник агентства.
       
Ранее в региональных СМИ появилась информация, что 25 августа на многолюдной пешеходной зоне севастопольского пляжа "Омега" пострадали ребенок и его родители. По данным журналистов, инцидент произошел из-за того, что автомобиль BMW двигался по пешеходной дорожке, вынуждая отдыхающих прижиматься к обочине. Один из прохожих сделал замечание водителю, после чего ехавшие в машине якобы избили его, а также ударили жену и толкнули ребенка. Утверждается, что напавшие оказались военнослужащими Черноморского флота страны-агрессора.



Ще на цю тему:

21:15 27.08.2019
МЧС ликвидировало пожар у Карадагского заповедника под Феодосией
10:20 27.08.2019
Во время закрытия фестиваля в оккупированном Крыму произошел пожар
16:20 21.08.2019
В Крыму сообщают о бешеных лисах и волках
14:01 20.08.2019
У РФ заявили про смерть двох українських моряків на судні в районі Керченської протоки
15:50 07.08.2019
В оккупированном Крыму с целью наживы разобрали железнодорожные пути
20:40 05.08.2019
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
18:30 05.08.2019
В оккупированной Ялте с целью наживы воруют дорожные знаки
13:20 30.07.2019
Из следующей в оккупированный Крым автоцистерны вытекла соляная кислота
14:40 22.07.2019
Отравившихся в оккупированном Крыму детей вернули в Татарстан
17:00 17.07.2019
Число госпитализированных в результате отравления в детском лагере в Крыму выросло
13:20 17.07.2019
В лагере оккупированного Крыма отравились почти 40 детей
16:20 02.07.2019
Севастопольская яхта села на мель под Судаком — идут спасательные работы
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
10:40 29.08.2019
В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта "из-за действий Грузии на границе"
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 29.08.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков учились уничтожать противника на предельно малых высотах
20:20 29.08.2019
ЮВО: Ракетные соединения "нанесли" удар по базам условных террористов, а мотострелки "уничтожили" ДРГ
19:50 29.08.2019
СМИ: Кремль убил очередного «врага» за пределами РФ
19:30 29.08.2019
У Польщі створили нову дивізію через загрозу зі сходу
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
19:20 29.08.2019
СМИ Турции: Асад выжимает деньги из бизнесменов, чтобы расплатиться с РФ
18:30 29.08.2019
Міністри ЄС не домовилися про військово-морську місію в Ормузькій протоці
13:40 29.08.2019
Анкара: Росія не є для Туреччини альтернативою Україні
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 29.08.2019
В окупованому Криму керчанин вийшов на одиночний пікет / Фото, відео
20:10 29.08.2019
Оккупанты возьмутся за реконструкцию замка Ласточкино гнездо
20:00 29.08.2019
Завод «Титан» на севере оккупированного Крыма остановил работу цеха из-за очередного выброса
19:10 29.08.2019
В оккупированном Севастополе военнослужащие избили семью с ребенком
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд