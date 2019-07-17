Военные следователи выясняют обстоятельства инцидента в оккупированном Севастополе с возможным участием военнослужащих, в результате которого пострадали три члена одной семьи .

Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в четверг, 29 августа, информированный источник.



"В производстве находится доследственная проверка по этой информации, выясняются все обстоятельства. Документы поступили из полиции", - сказал собеседник агентства.



Ранее в региональных СМИ появилась информация, что 25 августа на многолюдной пешеходной зоне севастопольского пляжа "Омега" пострадали ребенок и его родители. По данным журналистов, инцидент произошел из-за того, что автомобиль BMW двигался по пешеходной дорожке, вынуждая отдыхающих прижиматься к обочине. Один из прохожих сделал замечание водителю, после чего ехавшие в машине якобы избили его, а также ударили жену и толкнули ребенка. Утверждается, что напавшие оказались военнослужащими Черноморского флота страны-агрессора.