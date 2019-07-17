В оккупированном Севастополе военнослужащие избили семью с ребенком
|19:10 29.08.2019
|Севастополь
Военные следователи выясняют обстоятельства инцидента в оккупированном Севастополе с возможным участием военнослужащих, в результате которого пострадали три члена одной семьи.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в четверг, 29 августа, информированный источник.
"В производстве находится доследственная проверка по этой информации, выясняются все обстоятельства. Документы поступили из полиции", - сказал собеседник агентства.
Ранее в региональных СМИ появилась информация, что 25 августа на многолюдной пешеходной зоне севастопольского пляжа "Омега" пострадали ребенок и его родители. По данным журналистов, инцидент произошел из-за того, что автомобиль BMW двигался по пешеходной дорожке, вынуждая отдыхающих прижиматься к обочине. Один из прохожих сделал замечание водителю, после чего ехавшие в машине якобы избили его, а также ударили жену и толкнули ребенка. Утверждается, что напавшие оказались военнослужащими Черноморского флота страны-агрессора.
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