Модернізований БТР-50 успішно пройшов чергові випробування / Фото

18:50 29.08.2019   Украина

На ДП "Завод ім. Малишева" проведено чергові випробування модернізованого БТР-50. Оновлена бойова машина успішно форсувала водну перешкоду вплав.

Про це пише УНН із посиланням на повідомлення пресслужби "Укроборонпрому".

Як зазначено у повідомленні, удосконалений БТР-50 оснащений новим українським двигуном ЗТД-2 потужністю у 400 к.с., який замінив застарілий В-6 потужністю 240 к.с. Машина також отримала п’ятиступеневу коробку передач з планетарними механізмами повороту, та доопрацьовані вузли ходової частини.

"Модернізований БТР-50 вже успішно пройшов ходові тестування на пересіченій місцевості та вогневі випробування.

Тож БТР-50 з новим харківським двигуном став більш швидким та мобільним, як на суші, так і на воді. Крім того, значно зросла надійність машини та її експлуатаційні характеристики", - повідомили у пресслужбі.

БТР-50 - гусеничний бронетранспортер, який був розроблений у 50-х роках XX сторіччя. Він призначений для транспортування до 20 бійців та військових вантажів масою до 2000 кг.

На КП "Шосткинський казенний завод "Імпульс" створюється новітній виробничий центр, який замикає повний цикл виробництва артилерійських боєприпасів та ракетного озброєння.

Фото с сайта УНН



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