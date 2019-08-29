Міністри ЄС не домовилися про військово-морську місію в Ормузькій протоці

18:30 29.08.2019   Средиземноморский регион

Міністри країн ЄС не дійшли згоди щодо європейської військово-морської місії із забезпечення безпеки в Ормузькій протоці під час неформальної зустрічі в Гельсінкі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

На початку цього місяця Німеччина висунула ідею місії ЄС зі спостереження за поліпшенням безпеки на морі в Ормузькій протоці, де Тегеран захопив британський нафтовий танкер минулого місяця.

Однак міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що ця пропозиція має бути оцінена на тлі заяви президента США Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" про можливі переговори зі своїм іранським колегою Хассаном Рухані.

"Все, що може сприяти деескалації, зараз корисно", - сказав Маас.

Вашингтон почав місію по забезпеченню безпеки в Ормузькій протоці в рамках своєї кампанії "максимального тиску".

Німеччина та інші країни ЄС прагнули дистанціюватися від підходу США, в тому числі шляхом реалізації ідеї окремої європейської військово-морської місії.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шелленберг підтримав цю ідею, стверджуючи, що присутність спостерігачів ЄС буде стримувати будь-яку агресію. Але його латвійський колега Едгар Рінкевичс вказав на правові проблеми і сказав, що найближчим часом не очікується ніякого рішення.



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