LB.ua став відомий імовірний склад майбутнього уряду Олексія Гончарука.

Двох міністрів призначать за квотою президента України, імена решти викладено в листі фракції "Слуги народу" до Гончарука, який має редакція LB.ua.

До нового уряду повинні увійти:

Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова - міністр фінансів України;

Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;

Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад - міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;

Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк - міністр оборони.

Згідно з цією інформацією, відбудеться об'єднання Мінекономіки та МінАПК; Міненерго та Мінекології; Мінветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій; а також Мінкультури і Мінмолодьспорту.