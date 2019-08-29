Став відомий повний склад майбутнього уряду Гончарука / Фото
|18:10 29.08.2019
|Украина
LB.ua став відомий імовірний склад майбутнього уряду Олексія Гончарука.
Двох міністрів призначать за квотою президента України, імена решти викладено в листі фракції "Слуги народу" до Гончарука, який має редакція LB.ua.
До нового уряду повинні увійти:
Дмитро Кулеба - віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
Оксана Маркарова - міністр фінансів України;
Олексій Оржель - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
Владислав Криклій - міністр інфраструктури України;
Олена Бабак - міністр розвитку громад і територій України;
Анна Новосад - міністр освіти і науки України;
Зоряна Скалецька (Черненко) - міністр охорони здоров'я України;
Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту України;
Юлія Соколовська - міністр соціальної політики України;
Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ України;
Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
Дмитро Дубілет - міністр Кабінету Міністрів України;
Вадим Пристайко - міністр закордонних справ;
Андрій Загороднюк - міністр оборони.
Згідно з цією інформацією, відбудеться об'єднання Мінекономіки та МінАПК; Міненерго та Мінекології; Мінветеранів і Міністерства тимчасово окупованих територій; а також Мінкультури і Мінмолодьспорту.
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