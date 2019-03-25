Государственный комитет по охране культурного наследия оккупированного Крыма выдал разрешение на проведение работ по сохранению замка Ласточкино гнездо.

Об этом сообщила пресс-служба госкомитета, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что государственный комитет по охране культурного наследия оккупированного Крыма выдал разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения дворец Ласточкино гнездо в Ялте.

С целью сохранения объекта будут проведены работы по консервации, реставрации и воссозданию оснований, фундаментов, кладок, каменных, металлических и деревянных конструкций.

Работы будет проводить общество с ограниченной ответственностью «Дизайн». Заказчиком работ является государственное автономное учреждение Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».

Ранее Ласточкино гнездо было закрыто для посещения на время проведения реконструкции. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение сметной стоимости масштабной реставрации дворца Ласточкино гнездо в ноябре 2018 года.