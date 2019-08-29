CRYSTAL GALAXY (IMO: 8418356, MMSI: 468400000, Call Sign: YKRV, Flag: Syria [SY]) пройшов Босфор 25.08.2019 і незабаром відключив AIS.

Судно направилось до узбережжя Криму, захопленого російським агресором, та розташувалось на якірній стоянці біля входу в Севастопольську бухту, пише myrotvorets.news.

Ввечері 28.08.2019 порушника під сирійським прапором було заведено в бухту та ошвартовано до зернового терміналу стівідорної компанії “АВЛІТА”.

29.08.2019 судно зафіксовано вебкамерою.

Для ідентифікації CRYSTAL GALAXY було використано фото судна з порталу МарінТрафік.

Менеджмент CRYSTAL GALAXY здійснюється з Лівану.

Фото myrotvorets.news