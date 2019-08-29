Судно під сирійським прапором завантажується на зерновому терміналі в окупованому Севастополі / Фото
|17:10 29.08.2019
|Крым
CRYSTAL GALAXY (IMO: 8418356, MMSI: 468400000, Call Sign: YKRV, Flag: Syria [SY]) пройшов Босфор 25.08.2019 і незабаром відключив AIS.
Судно направилось до узбережжя Криму, захопленого російським агресором, та розташувалось на якірній стоянці біля входу в Севастопольську бухту, пише myrotvorets.news.
Ввечері 28.08.2019 порушника під сирійським прапором було заведено в бухту та ошвартовано до зернового терміналу стівідорної компанії “АВЛІТА”.
29.08.2019 судно зафіксовано вебкамерою.
Для ідентифікації CRYSTAL GALAXY було використано фото судна з порталу МарінТрафік.
Менеджмент CRYSTAL GALAXY здійснюється з Лівану.
Фото myrotvorets.news
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