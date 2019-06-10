В корпорации "МИГ" заявляют о работе с МО по созданию нового дальнего истребителя-перехватчика

16:30 29.08.2019   Россия

Работа с российскими военными над техническим заданием на перспективный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата, ПАК ДП) продолжается.

Ою єтом сообщил "Интерфаксу" в четверг, 29 августа, генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
       
"Мы работаем с министерством обороны по этому вопросу", - сказал он на авиасалоне "МАКС-2019", отвечая на вопрос агентства, получила ли корпорация "МИГ" от военных техзадание на ПАК ДП.
       
Предполагается, что МиГ-41 (ПАК ДП) придет на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году.
       
24 августа 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь заявил "Интерфаксу", что ПАК ДП заменит МиГ-31 около 2030 года. "Это должно быть по логике синхронизировано с завершением планового ресурса МиГ-31. К этому времени нужно будет новую машину разработать, то есть мы говорим о рубеже 2030 года",- сказал Слюсарь, отвечая на вопрос о возможных сроках создания ПАК ДП.
      
По его словам, характеристики ПАК ДП будут определены в ходе научно-исследовательской работы в зависимости от требований заказчика: "Всё будет от задач зависеть. Скажут в космос полететь - полетим в космос",- сказал тогда Слюсарь.
     
В июле 2017 года гендиректор РСК "МИГ" Тарасенко заявил журналистам, что компания инициативно разрабатывает концепт ПАК ДП, но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
       
На военно-промышленном форуме "Армия-2017" гендиректор РСК "МИГ" заявил о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов. "При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", - сказал тогда Тарасенко. По его словам, это будет "совершенно новый технологический самолет", который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе.
       
В январе 2019 года источник сказал "Интерфаксу", что новый истребитель-перехватчик будет более скоростным и высотным по сравнению с МиГ-31. "При создании ПАК ДП будут использоваться принципиально новые технологии и материалы. В том числе, для адаптации самолёта под решение боевых задач в арктических широтах", - сказал собеседник агентства.
       
МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.



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