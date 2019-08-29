Український державний авіаційний концерн (ДАК) "Антонов" не бере участі в розробці модернізованого літака Ан-124 "Руслан" і не буде нести відповідальність за його безпеку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Антонова", пише Апостроф.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення з посиланням на главу Мінпромторгу Росії Дениса Мантурова про те, що російська компанія "Ільюшин" веде розробку глибоко модернізованого надважкого військово-транспортного літака на базі Ан-124-100 "Руслан" з російськими комплектуючими. Літак може отримати позначення Ан-124-100М. Проект літака повинні представити до кінця поточного року.



В українській компанії нагадали, що "Антонов" як розробник повітряного судна є власником сертифікату на Ан-124-100 "Руслан".

"Фахівці ДП "Антонов" не заперечують технічної можливості глибокої модернізації транспортного літака Ан-124-100 "Руслан". Однак підбір і установка нового сучасного обладнання силами КБ "Ільюшин" призведе до значної зміни льотно-технічних характеристик літака в порівнянні з базовою моделлю. Таким чином, в історії сучасного авіабудування з'явиться новий літальний апарат. Відповідно, він повинен отримати нове позначення без використання марки "АН", оскільки ДП "АНТОНОВ" не бере участі в його розробці і не буде нести відповідальність за його безпеку", - повідомили в компанії.