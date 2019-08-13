ЮВО: Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» "уничтожили" условного противника в горах Северной Осетии
|15:50 29.08.2019
|Северная Осетия
Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделения тяжелых огнеметов ЮВО, дислоцированного на Северном Кавказе, уничтожили противника на полигонах в Северной Осетии и Ставропольском крае в рамках в практического розыгрыша боевых действий двустороннего командно-штабного учения.
По замыслу КШУ, мотострелковые подразделения перешли к маневренной обороне, сдерживая наступление превосходящих сил условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ударами неуправляемых реактивных снарядов экипажи ТОС-1А уничтожили военную технику, фортификационные сооружения, а также живую силу условного противника, укрывшегося в подземном бункере. Стрельбы проводились 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами термобарического действия по целям, находящимся на удалении от 3 до 5 км, общая площадь поражения составила около 6 га.
Ранее экипажи «Солнцепека» были подняты по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности. Военнослужащие совершили марши своим ходом на полигоны ЮВО, где отработали задачи по инженерному оборудованию огневых позиций, организации охраны и маскировки боевых и транспортно-заряжающих машин.
Ще на цю тему:
ЮВО: Бомбардировщики "уничтожили" ангары с самолетами и объекты инфраструктуры условного противника
ЮВО: Противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы ЧФ вышли на полигоны боевой подготовки
ЮВО: Более 40 складов с боеприпасами и 50 продовольственных пунктов развернуто для обеспечения штабных учений
ЮВО: Тральщики Каспийской флотилии отработали поиск и уничтожение мин различными способами
ЮВО: В ходе двустороннего штабного учения одновременно будет проведено 13 ротных тактических учений
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
ЮВО: На Кубани в рамках масштабного учения развернут подвижный пункт управления командования общевойсковой армии
ЮВО: Мотострелки в ходе учений совершили 600-километровый марш
ЮВО: Морпехи на маневрах в оккупированном Крыму уничтожают диверсионные группы "противника"