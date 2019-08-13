Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделения тяжелых огнеметов ЮВО, дислоцированного на Северном Кавказе, уничтожили противника на полигонах в Северной Осетии и Ставропольском крае в рамках в практического розыгрыша боевых действий двустороннего командно-штабного учения.

По замыслу КШУ, мотострелковые подразделения перешли к маневренной обороне, сдерживая наступление превосходящих сил условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ударами неуправляемых реактивных снарядов экипажи ТОС-1А уничтожили военную технику, фортификационные сооружения, а также живую силу условного противника, укрывшегося в подземном бункере. Стрельбы проводились 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами термобарического действия по целям, находящимся на удалении от 3 до 5 км, общая площадь поражения составила около 6 га.

Ранее экипажи «Солнцепека» были подняты по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности. Военнослужащие совершили марши своим ходом на полигоны ЮВО, где отработали задачи по инженерному оборудованию огневых позиций, организации охраны и маскировки боевых и транспортно-заряжающих машин.