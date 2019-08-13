Морськи піхотинці вперше з часів анексії Криму провели нічні тактичні навчання

15:30 29.08.2019   Крым

В Командуванні морської піхоти ВМС ЗС України провели тактичні навчання в нічну пору доби - “Дії тактичної групи по обороні ділянки морського узбережжя під час висадки морського десанту противника”.

За легендою навчань, відповідно до даних розвідки стало відомо, що в пункті базування на північному сході Азовського моря відбувається формування десантного загону противника. Також за отриманою інформацією відомо про висування кораблів вогневої підтримки у район формування десанту, повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗСУ на сторинці у ФБ.

Керівником оперативного угруповання військ було прийнято рішення про проведення розвідки з залученням літака розвідника для встановлення складу десантного загону. 

За результатами розвідки літаком-розвідником виявлено загін бойових кораблів та корабельну десантну групу противника. Командиром оперативно-тактичного угруповання військ поставлено завдання командиру батальйонної тактичної групи на організацію протидесантної оборони ділянки морського узбережжя. Після отримання бойового розпорядження командир БТГр прийняв рішення на організацію протидесантної оборони визначеними силами та приступив до виконання завдання за підтримки авіаціїї, приданого танкової роти, підрозділів артилерії та ППО. 

Після нанесення вогневого ураження противнику на десантнонебезпеченому напрямку та доповіді командира передового загону про нарощення сил противника, командиром БТГр прийнято рішення втягнути противника у вогневий мішок, для чого взвод морської піхоти перемістився на проміжний рубіж та відхід танкового підрозділу та ПТРез на рубіж блокування противника. 

За досягенням основних сил противника 1 та 2 рубежів у вогневому мішку, йому було нанесено комплексне вогневе ураження всіма силами та засобами БТГр та з метою блокування противника і унеможливлення здійснення ним відступу до десантно-висадочних засобів для евакуації - силами артилерійськоїї батареї було поставлено нерухомий загороджувальний вогонь. 

Коли противник втратив можливість вести наступальні дії та близько 50% боєздатності, командиром тактичної групи приймається рішення щодо здійснення контратаки флангів противника, яка проводиться силами 2 рот морської піхоти, двох танкових взводів та зенітного самохідно-артилерійського взводу .

В подальшому підрозділи вийшли на морське узбережжя здійснюючи вогневе ураження противника за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерї.

Варто зауважити, що такого масштабу нічні навчання з бойовою стрільбою за участі підрозділів морської піхоти - відбулись вперше з часів анексії Криму.



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