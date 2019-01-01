В окупованому Криму керчанин вийшов на одиночний пікет / Фото, відео
|20:40 29.08.2019
|Крым
У четвер, 29 серпня, в окупованому Росією Криму керчанин вийшов на одиночний пікет з плакатом "У Керчі свавілля поліції".
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на керченський міський сайт Керчь.ФМ.
"Зранку навпроти будівлі міськвідділу поліції на Леніна, 8 керчанин Микола Польшиков влаштував одиночний пікет", - йдеться у повідомленні.
За словами Польшикова, він "втомився боротися зі свавіллям поліції".
Чоловік розповів, що для забезпечення власної безпеки і запобігання провокаціям з боку "влади" він ще 26 серпня подав повідомлення в поліцію про проведення пікету.
Під час акції до Польшикова підходили не тільки пересічні перехожі, а й представники ФСБ.
Не минуло й без ексцесів, коли невідомий намагався вирвати у пікетника плакат і листівки.
За деякий час пікетника запросив до себе так званий начальник поліції Керчі. Про подробиці їх "бесіди" не повідомляється.
Фото, відео Керчь.ФМ
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