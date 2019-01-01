У четвер, 29 серпня, в окупованому Росією Криму керчанин вийшов на одиночний пікет з плакатом "У Керчі свавілля поліції".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на керченський міський сайт Керчь.ФМ.

"Зранку навпроти будівлі міськвідділу поліції на Леніна, 8 керчанин Микола Польшиков влаштував одиночний пікет", - йдеться у повідомленні.

За словами Польшикова, він "втомився боротися зі свавіллям поліції".

Чоловік розповів, що для забезпечення власної безпеки і запобігання провокаціям з боку "влади" він ще 26 серпня подав повідомлення в поліцію про проведення пікету.

Під час акції до Польшикова підходили не тільки пересічні перехожі, а й представники ФСБ.

Не минуло й без ексцесів, коли невідомий намагався вирвати у пікетника плакат і листівки.

За деякий час пікетника запросив до себе так званий начальник поліції Керчі. Про подробиці їх "бесіди" не повідомляється.

Фото, відео Керчь.ФМ