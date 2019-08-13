ЮВО: Экипажи бомбардировщиков учились уничтожать противника на предельно малых высотах
|21:00 29.08.2019
|Россия
Летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа в Волгоградской области выполнили учебно-боевые задачи на предельно малых высотах в рамках командно-штабных учений ЮВО.
В рамках учений экипажи были подняты по тревоге, выполнили пилотирование на бомбардировщиках Су-24М на высотах от 100 до 1 тыс. м на скорости свыше 1 тыс. км/ч, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе выполнения задач 15 экипажей Су-24М уничтожили групповые наземные цели, имитирующие колонну легкобронированной техники, совершили маневры по уклонению от истребительной авиации в условиях радиоэлектронного подавления.
КШУ проводятся в едином замысле с войсками (силами) ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, которое стартовало 26 августа с.г. одновременно в семи регионах Юга России.
В ходе КШУ отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении учебно-боевых задач по предназначению.
В розыгрыше тактических эпизодов КШУ принимают участие около 8,2 тысяч военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 30 расчетов БЛА.
Ще на цю тему:
ЮВО: Ракетные соединения "нанесли" удар по базам условных террористов, а мотострелки "уничтожили" ДРГ
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
ЮВО: Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» "уничтожили" условного противника в горах Северной Осетии
ЮВО: Бомбардировщики "уничтожили" ангары с самолетами и объекты инфраструктуры условного противника
ЮВО: Противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы ЧФ вышли на полигоны боевой подготовки
ЮВО: Более 40 складов с боеприпасами и 50 продовольственных пунктов развернуто для обеспечения штабных учений
ЮВО: Тральщики Каспийской флотилии отработали поиск и уничтожение мин различными способами
ЮВО: В ходе двустороннего штабного учения одновременно будет проведено 13 ротных тактических учений
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
ЮВО: На Кубани в рамках масштабного учения развернут подвижный пункт управления командования общевойсковой армии
ЮВО: Мотострелки в ходе учений совершили 600-километровый марш