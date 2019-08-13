Летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа в Волгоградской области выполнили учебно-боевые задачи на предельно малых высотах в рамках командно-штабных учений ЮВО.

В рамках учений экипажи были подняты по тревоге, выполнили пилотирование на бомбардировщиках Су-24М на высотах от 100 до 1 тыс. м на скорости свыше 1 тыс. км/ч, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе выполнения задач 15 экипажей Су-24М уничтожили групповые наземные цели, имитирующие колонну легкобронированной техники, совершили маневры по уклонению от истребительной авиации в условиях радиоэлектронного подавления.

КШУ проводятся в едином замысле с войсками (силами) ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, которое стартовало 26 августа с.г. одновременно в семи регионах Юга России.

В ходе КШУ отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении учебно-боевых задач по предназначению.

В розыгрыше тактических эпизодов КШУ принимают участие около 8,2 тысяч военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 30 расчетов БЛА.