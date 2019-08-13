Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетного соединения 49-й общевойсковой армии, дислоцированного в Краснодарском крае, уничтожили базы условных террористов на Ставрополье.

Электронные пуски ракетчики выполнили с территории полигона Майкопский в рамках проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения (КШУ) под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщает прессс-служба Минобороны России.

Ранее расчеты ОТРК «Искандер-М» соединения были переброшены на полигон, где совершили марш в позиционные районы, оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение в рамках подготовки к выполнению учебно-боевых задач в ходе учений.

Координаты командных пунктов условного противника разведывательными подразделениями оперативно переданы на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи. Расчеты комплексов «Искандер-М» нанесли ракетный удар для уничтожения особо важных целей, находящихся на удалении несколько сотен километров.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Подразделения мотострелковой бригады Южного военного округа в рамках двусторонних командно-штабных учений (КШУ) 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых объединений ЮВО отработали в Ставропольском крае тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению диверсионных групп условного противника.

По замыслу учения, условные диверсанты были обнаружены с помощью современных средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). После получения информации от разведчиков в район обнаружения были направлены подразделения мотострелкового соединения на боевых машинах пехоты БМП-3. Военнослужащие отработали тактику преследования и окружения условного противника.

На этапе проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения БМП-3 по подготовленным мишенным позициям условные диверсанты были уничтожены.

В период с 26 по 31 августа под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводится двустороннее КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе учений отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении учебно-боевых задач по предназначению.

В розыгрыше тактических эпизодов КШУ принимают участие около 8,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 30 расчетов БЛА.