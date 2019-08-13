Завод «Титан» на севере оккупированного Крыма приостановил работу одного из своих цехов из-за выброса хлористого водорода, который произошел на кислотонакопителе с отходами производства.

Об этом Крыминформу сообщила "заместитель министра" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Ольга Славгородская.

«Цех закрыт в связи с тем, что были высокие температуры на протяжении полутора недель. Завод сам принял решение (о закрытии цеха), чтобы сократить объем сброса (отходов в кислотонакопитель). Выброс зафиксирован 22 августа, единоразово. В этот же день мы замеряли вечером, на следующий день утром, среднесуточную выводили – превышения нет», – сообщила Славгородская, добавив, что цех приостановил работу на следующий день после выброса – 23 августа.

Цех производит диоксид титана, отходом производства являются стоки, содержащие кислоту. Стоки сбрасываются в кислотонакопитель и разбавляются водой. «Чем больше этих отходов будет в кислотонакопителе, тем больше будет концентрация кислоты и тем выше риск того, что кислота начнет испаряться под воздействием высоких температур – в Армянске последние полторы недели плюс 40 было», – пояснила "замминистра".

Она отметила, что количество воды, которую направляли в кислотонакопитель при работающем цехе, было недостаточно из-за высокой испаряемости, поэтому работу цеха остановили. Вода также была необходима для производственных нужд – после остановки цеха ее также перенаправили в кислотонакопитель. С 22 августа никаких превышений зафиксировано не было. «Вчерашний результат ниже предела обнаружения, позавчерашний – 0,34 ПДК, все в пределах ПДК», – отметила Славгородская.

Концентрация вредных веществ в воздухе на севере оккупированного Крыма превысила допустимую норму в начале сентября 2018 года. Тогда же было принято решение об остановке завода «Крымский титан», а всех детей вывезли из Армянска в санатории. 14 сентября 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти отменили режим ЧС 23 сентября.