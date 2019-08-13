Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего командно-штабного учения заминировали и подорвали мост на маршруте движения колонны техники условного противника.

В ходе учения военнослужащие провели инженерную разведку дорожного полотна на маршруте выдвижения техники из полигона Камхуд на полигон Алагяз условного противника и выполнили двойную закладку мин с дистанционным взрывателем с использованием метода «минного шлагбаума», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Саперы двойным подрывом моста уничтожили головную и замыкающую машины механизированной колонны условного противника и частично разрушили стратегический объект. Спешившуюся пехоту условного противника военные инженеры соединения уничтожили из штатного стрелкового оружия и с использованием противопехотных осколочных мин направленного поражения МОН-50.

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении в рамках двусторонних командно-штабных учений в горной местности уничтожили лагерь условного противника с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В ходе учения на полигоне Алагяз артиллеристы при поддержке расчетов БЛА провели разведку целей условного противника и подготовили данные для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами 2С11 «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град».

При проведении активной фазы учения артиллерийские расчеты выполнят стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность от 1 до 20 км, применяя навыки работы на навигационной аппаратуре, баллистической станции, гирокомпасе и современных средствах связи.