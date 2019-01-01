СМИ Турции: Асад выжимает деньги из бизнесменов, чтобы расплатиться с РФ
|19:20 29.08.2019
|Турция
Президент Сирии Башар Асад начал расследования против 29 богатейших бизнесменов Сирии по составам преступлений «отмывание средств» и «финансирование терроризма». Среди них находится и кузен самого Асада, богатейший человек в стране Рами Махлуф, владелец акций Suriye Telekom.
Об этом заявило турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı, со ссылкой на информацию в арабском сегменте социальных сетей, пишет REGNUM.
По имеющимся сведениям, РФ потребовала от Башара Асада выплаты 1 млрд долларов в качестве компенсации расходов в оборонной сфере. За финансовой помощью сирийский лидер обратился к семье Махлуф, которая ему отказала. Это стало причиной начала расследований против принадлежащих ей компаний.
Рами Махлуф, два его брата и отец помещены под арест, а акции Suriye Telekom выпущены в публичный оборот. Кузен Башара Асада в 2008 году был внесен в санкционные списки Казначейством США за коррупцию в стране, а в 2011 году — ЕС за финансовую поддержку режима.
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