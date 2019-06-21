Оккупационные власти Крыма попросят правительство РФ выделить 40 млрд рублей на полную газификацию полуострова.

Об этом сообщил глава оккупационного правительства региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

"В сентябре в правительстве РФ пройдет рабочее совещание по достижению 100-процентного показателя по газификации в Крыму, на это потребуется около 40 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он заявил, что "власти региона" будут обращаться в Кабмин РФ, чтобы эти средства были выделены. "Мы будем обращаться за выделением этих средств", - отметил Аксенов.

Согласно госпрограмме "Газификация населенных пунктов Республики Крым", утвержденной оккупационным правительством полуострова в 2016 году, до конца 2022 года планируется построить 149 км магистральных газопроводов, три новых газораспределительных станции (плюс реконструкция 15 существующих), а также 572,2 тыс. км межпоселковых газопроводов, три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

На финансирование программы предполагается направить порядка 20,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 4,3 млрд рублей, из регионального - 4,2 млрд рублей, свыше 12 млрд рублей - средства внебюджетных источников (из которых 8,4 млрд рублей - это средства ГУП "Черноморнефтегаз" на развитие газотранспортной системы).

По данным министерства экономического развития оккупированного Крыма, сейчас полуостров газифицирован на 73,4%. В 2013 году, до аннексии полуострова Россией, уровень газификации составлял 67%, пишет ТАСС.