Участники свободно-экономической зоны (СЭЗ) в оккупированном Севастополе получили за первые три месяца 2019 года льготы на сумму более 600 млн рублей.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Новый Севастополь.

«По итогам отчетности за первый квартал 2019 года объем полученных льгот увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 5% и составил 613 млн рублей», – сообщает пресс-служба севастопольской налоговой службы.

Там отметили, что по состоянию на 1 июля статус резидентов СЭЗ имеют 426 налогоплательщиков.

СЭЗ действует на территории региона с 2015 года. Ранее замдиректора департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов отмечал, что четверть ее резидентов начали бизнес «с нуля».