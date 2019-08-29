Десятки российских банков в ближайший год ждет крах
|18:00 29.08.2019
|Россия
В течение ближайшего года 45 российских банков потерпят дефолт.
Это связано с тем, что кредитным организациям, которые не входят в топ-10, все сложнее привлекать средства граждан, следует из расчетов рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет издание ghall.com.
«Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля составил 89,3% — это доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев, из 421 кредитной организации, учитывающейся в расчетах. Такое значение индекса соответствует 45 дефолтам в течение ближайшего года», — сообщило издание РБК.
Аналитики объясняют повышение риска дефолтов дефицитом привлеченных средств.
Эксперты прогнозируют ускорение отзывов лицензий в ближайшие полгода.
Сейчас деньги россиян сконцентрированы на счетах в крупнейших банках страны, входящих в топ-10. Кредитным организациям, которые не входят в первую десятку, становится все сложнее привлекать розничное фондирование.
По данным рейтингового агентства, за 2018 год за пределами топ-10 темпы прироста средств населения замедлились до 2,1%. Годом ранее показатель составлял 12,4%, а в 2015 году он достигал 25,6%.
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