Десятки российских банков в ближайший год ждет крах

18:00 29.08.2019   Россия

В течение ближайшего года 45 российских банков потерпят дефолт. 

Это связано с тем, что кредитным организациям, которые не входят в топ-10, все сложнее привлекать средства граждан, следует из расчетов рейтингового агентства «Эксперт РА», пишет издание ghall.com

«Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля составил 89,3% — это доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев, из 421 кредитной организации, учитывающейся в расчетах. Такое значение индекса соответствует 45 дефолтам в течение ближайшего года», — сообщило издание РБК. 

Аналитики объясняют повышение риска дефолтов дефицитом привлеченных средств. 

Эксперты прогнозируют ускорение отзывов лицензий в ближайшие полгода. 

Сейчас деньги россиян сконцентрированы на счетах в крупнейших банках страны, входящих в топ-10. Кредитным организациям, которые не входят в первую десятку, становится все сложнее привлекать розничное фондирование. 

По данным рейтингового агентства, за 2018 год за пределами топ-10 темпы прироста средств населения замедлились до 2,1%. Годом ранее показатель составлял 12,4%, а в 2015 году он достигал 25,6%.



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