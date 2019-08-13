Истребители Су-30СМ Черноморского флота страны-агрессора выполнили боевые пуски управляемых ракет по морским целям в Черном море.

Об этом сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев, передает Интерфакс.



В сообщении пресс-службы сказано, что многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника в рамках проходящего командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа.

Экипажи самолетов провели разведку и обнаружили отряд кораблей, который имитировали большие корабельные щиты-мишени. После получения целеуказаний экипажи Су-30СМ выполнили боевые пуски управляемых ракет по морским целям.



"Средствами объективного контроля, ведущими наблюдение за ходом учения, было подтверждено успешное поражение всех назначенных целей", - сказал Рулев.



Учения Черноморского флота проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.



Всего в учениях принимают участие более 8 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота оккупантов.