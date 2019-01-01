Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море

16:40 29.08.2019   Азербайджан

Совместное предприятие Azfen (SOCAR 60%, Tekfen İnşaat 40%) будет осуществлять строительные и монтажные работы новой платформы "Центрально-Восточный Азери" в рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщил Tekfen Holding, пишет oxu.az.

Было отмечено, что с оператором АЧГ компанией "BP-Exploration" подписан контракт стоимостью 486,3 млн долларов.

По информации, строительство платформы весом 16 936 тонн ожидается завершить в течение 38 месяцев. Было отмечено, что доля Tekfen İnşaat в проекте составила 194,5 миллиона долларов.

Отметим, что в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери" на глубине примерно 140 метров будут построены добывающая, буровая платформа и жилой блок между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери". 

Итоговое инвестиционное решение по платформе "Центрально-Восточный Азери" было принято 19 апреля этого года. Проект стоимостью 6 млрд долларов включает строительство новой морской платформы и установок, которые обеспечат ежесуточную добычу нефти в объеме 100 тыс. баррелей. За весь период эксплуатации платформы планируется добыть 300 млн баррелей нефти. Первая добыча ожидается в 2023 году.

Долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

AZFEN основан в январе 1996 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) (60%) и TEKFEN İnşaat və Təsisat A.Ş. (40%).



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