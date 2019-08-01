Налоговики оккупированного Севастополя отчитались за первое полугодие 2019 года.

По данным городского УФНС, за 6 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 8,1 миллиарда рублей. Поступления текущего года на 18% или на 1,2 миллионов превышают уровень аналогичного периода прошлого года, пишут Примечания.

В бюджет оккупированного Севастополя поступило 5,6 миллиарда рублей, что на 11%, или на 562 миллиона рублей, выше прошлогодних результатов.

В текущем году налоговыми органами сформировано и направлено налогоплательщикам — физическим лицам города Севастополя 89 тысяч налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Это на 13 процентов больше, чем в 2018 году.

Исчисленная сумма транспортного налога почти на 22 процента превысила показатель прошлого года и составила 215 миллионов рублей.

По земельному налогу начислено около 7 миллионов рублей, что на 76 процентов выше 2018 года. На сегодня уже поступило в бюджет города 55 миллионов рублей или четверть от предъявленных к уплате сумм.