Сборы транспортного и земельного налогов в Севастополе выросли
|17:40 29.08.2019
|Крым
Налоговики оккупированного Севастополя отчитались за первое полугодие 2019 года.
По данным городского УФНС, за 6 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 8,1 миллиарда рублей. Поступления текущего года на 18% или на 1,2 миллионов превышают уровень аналогичного периода прошлого года, пишут Примечания.
В бюджет оккупированного Севастополя поступило 5,6 миллиарда рублей, что на 11%, или на 562 миллиона рублей, выше прошлогодних результатов.
В текущем году налоговыми органами сформировано и направлено налогоплательщикам — физическим лицам города Севастополя 89 тысяч налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Это на 13 процентов больше, чем в 2018 году.
Исчисленная сумма транспортного налога почти на 22 процента превысила показатель прошлого года и составила 215 миллионов рублей.
По земельному налогу начислено около 7 миллионов рублей, что на 76 процентов выше 2018 года. На сегодня уже поступило в бюджет города 55 миллионов рублей или четверть от предъявленных к уплате сумм.
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