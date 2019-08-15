Обмін полоненими між Україною і Росією очікується 30 серпня

16:00 29.08.2019   Крым

У п'ятницю, 30 серпня, відбудеться обмін полоненими між Україною і Росією, повідомив народний депутат Ахтем Чийгоз.

"Олег Сенцов в "Лефортово". За тією інформацією, що я знаю, у п'ятницю мають прибути. Всі разом. Але це все настільки імовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом, те, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьовано – це так", - сказав він журналістам після урочистого засідання Верховної Ради у четвер, 29 серпня, пише ZN,UA.

Раніше росЗМІ повідомили, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Хто саме може бути звільнений під час процедури обміну не повідомляється.

20 серпня  російська журналістка та правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського СІЗО "Лефортове" прийняла передачі для українських політв'язнів Романа Сущенка, Олексія Сизоновича, Євгена Панова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.

Згодом у "Лефортово" підтвердили, що в московському СІЗО перебувають Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух і Роман Сущенко. Українських політв'язнів перевели з колоній і в'язниць у російській глибинці. Переведення українців може свідчити про майбутній обмін.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ще 16 липня передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій список зі 150 українських політв'язнів і військовополонених, яких незаконно тримають у РФ і анексованому Криму. Москалькова ж передала Денісовій аналогічний список заарештованих і засуджених в Україні громадян Росії.



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