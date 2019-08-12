За три летних месяца по мосту через Керченский пролив проехало более 2,2 млн автомобилей, это на 8,5% выше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков, передает Крыминформ.

«Всего за летнее время по мосту проехало 2 миллиона 250 тысяч транспортных средств, в том числе 200 тысяч грузовиков и 25 тысяч туристических и рейсовых автобусов. Это больше, чем в прошлом году, на 8,5 процентов. Возможно, это связано с тем, что с октября прошлого года открыто движение грузового автотранспорта, ну и увеличивается количество легкового транспорта и автобусов», – цитирует Турсунбекова инфоцентр.

Он подчеркнул, что самым интенсивный трафик был в августе. «Самый интенсивный месяц был август. Среднесуточная интенсивность составляла 32 тысячи автомобилей в оба направления, пик пришелся на 12 августа, был поставлен рекорд – 36 тысяч автомобилей в сутки. Система мониторинга показывает, что мост чувствует себя хорошо и штатно, поэтому он готов к еще большим нагрузкам, в том числе в летний период следующего года», – подчеркнул он.

Ранее в инфоцентре сообщили, что автомобилисты за два дня – 11 и 12 августа – дважды обновили рекордные показатели трафика на Керченском мосту. Всего по мосту с момента ввода автомобильной части в эксплуатацию проехало около 7 млн автомобилей.