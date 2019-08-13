Больше половины туристов приехали в оккупированный Крым на автомобилях и мотоциклах

16:20 29.08.2019   Крым

Больше половины от общего числа туристов в 2019 году приехали на аннексированный Россией полуостров на личном транспорте – автомобилях или мотоциклах. 

Об этом сегодня сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, пишет Крыминформ.

«В первую очередь, это авто- и мототуризм. 60% отдыхающих с начала года приехали на полуостров на своем транспорте, чтобы путешествовать по живописным местам. Растет интерес к отдыху в Крыму в межсезонье. С мостом появилась возможность планировать поездку осенью или зимой, вне зависимости от штормов в Керченском проливе», – приводит слова Догузовой инфоцентр «Крымский мост».

По данным инфоцентра, отдыхающие в основном едут на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Самары, Калуги. Также среди автомобилистов, проезжающих по Крымскому мосту, много жителей соседнего Краснодарского края – кубанцы предпочитают проводить на полуострове выходные дни. Догузова напомнила, что турпоток в оккупированный Крым в этом году вырос почти на 11%.

«Туристический поток на Крымский полуостров вырос практически на 11 процентов. По состоянию на август он составил чуть более 5 миллионов человек. Огромное количество людей планирует свое путешествие на полуостров именно по Крымскому мосту, потому что хотят видеть это красивое величественное сооружение и проехать по Крымскому мосту, насладиться видами, которые по-настоящему прекрасны и вдохновляющие», – добавила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в 2019 году доля автотуристов, проехавших на полуостров по мосту через Керченский пролив, составляет 57%. А средняя загрузка работающих средств размещения в Крыму составляет – 70%.



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