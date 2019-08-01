Объем производства продукции сельского хозяйства в России в первом полугодии 2019 года составил более 1,6 трлн рублей, увеличившись на 1,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза, передает ТАСС.

В январе - июне текущего года положительная динамика сельхозпроизводства сложилась в большинстве федеральных округов. При этом наивысший прирост отмечен в Северо-Западном федеральном округе - 3,6%. Производство продукции отрасли увеличилось в Приволжском федеральном округе на 2,8%, в Северо-Кавказском - на 2,4%, в Центральном - на 2,3%, в Уральском - на 2%.

Самые высокие темпы роста сельхозпроизводства среди субъектов РФ зафиксированы в Псковской области - на уровне 20,1%. Кроме того, прирост более 10% обеспечен в Пензенской, Тульской, Волгоградской, Калужской, Сахалинской областях, а также республике Марий Эл и оккупированном Крыму.