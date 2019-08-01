Оккупацмонные власти Крыма в 2020 году впервые опробуют механизм инициативного бюджетирования, который подразумевает реализацию проектов по благоустройству территорий и решению вопросов местного значения совместно с жителями и бизнесом.

Об этом ТАСС сообщила "зампред" Совета министров оккупированного Крыма - "министр финансов" Ирина Кивико.

"У нас не было никакого нормативного акта под инициативное бюджетирование. Сейчас подготовили проект закона и хотим уже с 2020 года экспериментально с муниципальными образованиями начать на конкурсной основе выделение средств. Мы собрали глав местного самоуправления, пригласили глав администраций, что для них является приоритетным. Приоритетен был вопрос детских площадок и спортивных площадок", - сказала Кивико.

Поправки о введении механизма инициативного бюджетирования будут внесены в действующую программу строительства детских и спортивных площадок, добавила Кивико, уточнив, что планируется организовать конкурс среди муниципалитетов на участие в проекте.

Издание сообщает, что инициативное бюджетирование подразумевает последующий контроль со стороны жителей за реализацией отобранных проектов.