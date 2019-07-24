Оккупанты обещают оставить парк санатория "Ясная поляна" общедоступным
|15:00 29.08.2019
|Крым
Ялтинские оккупационные власти договорились с Федеральной таможенной службой о передаче ей в собственность только тех земельных участков, которые находятся под объектами недвижимости санатория «Ясная поляна» в Гаспре.
Остальную территорию сохранили в муниципальной собственности, соответствующее решение принято на внеочередной сессии т.н. "Ялтинского городского совета", пишет Крыминформ.
«В состав шести земельных участков, ранее переданных санаторию «Ясная поляна» в бессрочное пользование, входил и массив площадью 2,7 га парковой территории», – напомнил председатель "горсовета" Роман Деркач. Он отметил, что оккупационные власти более года продолжали переговоры с новым владельцем санатория о создании на этой территории муниципального парка.
По его словам, такая договоренность по итогам рабочей поездки в Москву и встречи с руководством ФТС РФ была достигнута. «Поэтому в федеральную собственность мы передаем только пять земельных участков под строениями, а территория площадью 2,7 га возвращается в муниципальную собственность с целью организации там муниципального парка со свободным доступом для жителей и гостей Ялты. Абсолютно убеждён, что следующий созыв горсовета на ближайшей сессии выделит средства на проектно-изыскательские работы», – уточнил Деркач.
Глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов считает, что, приняв в муниципальную собственность земельный участок площадью 2,7 га для создания парка, оккупационным властям удастся снять социальную напряженность по этому поводу.
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