ЮВО: Бомбардировщики "уничтожили" ангары с самолетами и объекты инфраструктуры условного противника

14:40 29.08.2019   Россия

Летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиационного полка Южного военного округа в Волгоградской области выполнили практические пуски управляемых ракет на специализированном авиационном полигоне в Астраханской области в рамках проведения командно-штабного учения ЮВО.

В ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи бомбардировщиков Су-24М нанесли бомбовый удар по целям, имитирующим объекты инфраструктуры, ангары с самолетами и взлетно-посадочную полосу аэродрома условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Особое внимание было уделено ударам по железобетонным конструкциям и углубленным объектам с целью нанесения максимального урона условному противнику.

КШУ, которое стартовало 26 августа одновременно в семи регионах Юга России, проводится в едином замысле с войсками ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова,

В ходе КШУ отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении учебно-боевых задач по предназначению.

В розыгрыше тактических эпизодов КШУ принимают участие около 8,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 30 расчетов БЛА.



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