Меджліс вказав новій Раді на необхідність змін до Конституції щодо Криму

14:20 29.08.2019   Крым

Меджліс кримськотатарського народу звернув увагу депутатів Верховної Ради 9-го скликання на необхідність завершення роботи зі внесення змін до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. 

Про це йдеться у поширеному головою Меджлісу Рефатом Чубаровим зверненні до нових народних депутатів, передає УНН.

"Очікуємо задіяння вами усіх зусиль для відновлення в короткі терміни територіальної цілісності і забезпечення державного суверенітету України в межах її міжнародно-визнаних державних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, захисту законних прав та свобод громадянина України. Особливо звертаємо вашу увагу на необхідність завершення роботи по внесенню змін до Розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим", - йдеться у зверненні.

Одночасно з законопроектом "Про внесення змін до Розділу Х Конституції України (щодо Автономної Республіки Крим)", як вказано, також підготовлені два законопроекти, які йдуть в пакеті з вищевказаним проектом – законопроекти "Про статус кримськотатарського народу" та "Про корінні народи в Україні".

"Ми переконані, що саме зі схваленням вказаних вище законопроектів України, наша держава здійснить кардинальний крок на шляху ліквідації наслідків геноциду, скоєного радянською владою по відношенню до кримськотатарського народу та відновленню його прав як корінного народу України", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, 29 серпня о 10 годині розпочалось урочисте засідання Верховної Ради України 9-го скликання, а о 13 годині - перше робоче засідання ВР.



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