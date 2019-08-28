Рыбколхоз имени Первого Мая, который лишился единственного рыболовецкого судна «Норд» весной 2018 года, в этом году разорится окончательно.

Все громкие слова под личные гарантии так и остались словами, пишет Керчь.ФМ.

Конкурс по закупке нового судна взамен арестованного Украиной «Норда» уже дважды признан несостоявшимся. Последние заключения по конкурсу были опубликованы 28 августа на сайте Госзакупок.

Так, согласно Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе № 969990 на конкурс была подана одна заявка от ООО «КУРАТОР», которая соответствует требованиям, но конкурс признан несостоявшимся.

При этом, как и в прошлый раз, о том, что заявленным требованиям соответствует только одно судно и подана только одна заявка, члены комиссии знали и раньше, еще до первого конкурса. Первый конкурс не состоялся по техническим причинам - не вовремя оформленные документы.



«Зачем этот фарс? Зачем эти сделанные на всю страну обещания, зачем эти громкие слова «дорожная кара», «дело чести» и «политическое решение», если и деньги есть (по крайней мере так было озвучено), и судно, соответствующее заявленным требованиям есть, тогда чего нет? Желания? Мозгов, чтобы исполнить эти обещания? Наши рыбаки – герои, они за Россию жизнями своими встали. Мне теперь их осталось только увольнять, а всем кредиторам, с помощью которых я поддерживал на плаву, как говорится, до лучших времен под будущий улов, я в глаза буду смотреть как?

Наша вина только в том, что мы предложили на тендер лучшее и, возможно, единственное современное судно на всём пост советском пространстве. Результат конкурса можно оценить и так - на наших чиновников не угодить, видимо, нет такого варианта, который позволит выполнить обещания о покупке и передаче судна. Мы готовимся собрать большую пресс-конференцию на эту тему», - прокомментировал происходящее директор ООО «Рыбколхоз имени Первого Мая» Сергей Лесков.

Судно «Норд», которое арестовано и находится в украинском порту, отметило свой полувековой юбилей, тогда как согласно заявке закупаемое судно должно быть не старше 2004 года постройки. Именно такое судно и предлагает купить у них ООО "КУРАТОР" – единственный участник конкурса. Судно находится за полярным кругом в Мурманске, поэтому время, пока закончится навигация и возможность доставить судно в Керчь, исчисляется уже днями, пишет издание.